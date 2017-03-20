​Президент Нотариальной палаты Югры Жанна Самойлова избрана в Общественную палату Российской Федерации

Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выбрала представителя в Общественную палату Российской Федерации шестого состава, который начнет свою работу в июле 2017 года. По итогам процедуры тайного голосования, которое прошло 18 марта на заседании Общественной палаты округа, большинство голосов получила президент Нотариальной палаты Югры Жанна Самойлова. Ее кандидатуру поддержали авторитетные члены Общественной палаты Югры Екатерина Лоншакова и Любовь Чистова, а также председатель организации Ирина Максимова.

«Во-первых, Жанна Александровна – юрист, она уже может опираться на определенный стаж работы в правоохранительной деятельности, - отметила в беседе с журналистами окружных СМИ экс-председатель Общественной палаты Югры Любовь Чистова. - При этом у нее большое будущее, позволяющее ей научиться новому и дополнить существующие знание новой практикой. В жизни общественника главное – желание самого человека пойти на тот участок работы, тем более незнакомый, где хочется не просто показать себя визуально, а сделать что-то нужное. Вот почему я проголосовала за Жанну Александровну».

«Будет привозить нам новые технологии, новые практики. Вместе с тем у нас наработан достаточно хороший опыт, которым новый член Общественной палаты сможет делиться в Российской Федерации и достойно позиционировать наш регион как один из самых продвинутых регионов в части взаимодействия с общественностью», – прокомментировал выбор общественников первый заместитель Губернатора ХМАО-Югры Алексей Шипилов.

После голосования Жанна Самойлова поблагодарила коллег за оказанное доверие и призвала всех членов Общественной палаты Югры к совместной работе в единой команде: «Я надеюсь, что наша с вами работа будет результативной, узнаваемой и эффективной».

«Основная моя миссия – говорить о достижениях Общественной палаты Югры, о достижениях общественников, проживающих на территории автономного округа и тех конструктивных взаимоотношениях, которые сложились между госвластью и общественными организациями Югры, - поделилась своими планами с журналистами Жанна Самойлова. - Я собираюсь уделить особое внимание закону об общественном контроле в Российской Федерации, чтобы внести изменения в региональный законодательный акт, либо вообще принять новый закон в Югре об общественном контроле. Его нужно не усилить, а сделать таким, чтобы он был реален для применения и исполнения. Сегодня реализовать этот закон просто невозможно. Кроме того, конечно же, продолжу поддерживать развитие в округе и в целом в России волонтерства, благотворительности, социального предпринимательства, активность граждан в сфере общественного контроля и экспертизы, развитие гражданской активности и соцпроектов активных граждан, в том числе проживающих в сельской местности, и многие другие направления».

Напомним, Жанна Самойлова возглавляет Нотариальную палату Ханты-Мансийского округа-Югры. В 2008-2009 годы она была экспертом Общественной палаты Югры по общественной экспертизе законопроектов, законов региона. С ноября 2009 года по настоящее время является нотариусом нотариального округа Сургута. В декабре 2010 года Самойлова была включена в состав Общественной наблюдательной комиссии по контролю над условиями содержания заключенных при Общественной палате Российской Федерации. В 2016 году она вошла в состав Общественной палаты Югры.