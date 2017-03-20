​Активисты нашли нарушения при эксплуатации сургутских экобоксов

Активисты «Зеленого Фронта» нашли нарушения при эксплуатации сургутских экобоксов. Они проверили 25 дворов, где установлены специализированные контейнеры для сбора и временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп. Выяснилось, что некоторые боксы расположены слишком близко к жилым домам и учебным заведениям, больше 20 контейнеров оказались переполнены, а клапаны для приема отходов либо не закрывался, либо полностью отсутствовал.

Экоактивисты уже направили жалобы о нарушении санитарных правил в надзорные органы с просьбой найти ответственных и принять меры, направленные на устранение нарушений.

Фото: greenfront.su

«Отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к первому классу опасности. К ним необходимо относиться значительно серьезнее, чем к обычным коммунальным отходам. Активисты проверили менее десяти процентов установленных в городе «Экобоксов», и мы опасаемся, что их эксплуатация в таком виде может нести угрозу причинения вреда здоровью проживающих поблизости граждан. Идея установки специализированных контейнеров для ртутьсодержащих отходов неплохая, но вызывает вопросы её реализация на местах. Например битые и целые лампы не должны находиться вместе, контейнеры должны быть герметичны, т.е. из них, как минимум, не должны торчать длинные лампы. Мы будем разбираться, кто отвечает за них, и почему при эксплуатации нарушается природоохранное законодательство», - приводится комментарий председателя «Зеленого Фронта» Сергея Виноградова на сайте организации.