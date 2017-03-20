​Сургутянин пойдет под суд за размещение экстремистского ролика в соцсети

28-летний житель Сургута пойдет под суд за то, что в ноябре 2015 года на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил видеоролик, содержащий призывы к возбуждению ненависти и вражды по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Прокуратура Сургута уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала его в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.