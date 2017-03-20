​Полиция предупредила сургутян о начале дачного сезона у воров

Близится дачный сезон — он начнется не только у законопослушных сургутян, напоминает пресс-служба УМВД России по Сургуту, которая выпустила памятку для беспечных дачников.

«В целях профилактики краж из дачных домов сотрудники полиции рекомендуют выполнять некоторые меры предосторожности: при отъезде из дома-дачи по возможности забрать с собой все товарно-материальные ценности; дополнительно укрепить запорные устройства на входных дверях, дверях подсобных помещений, закрыть окна изнутри, а снаружи установить ставни; при обнаружении незаконного проникновения на дачу в первую очередь сообщить в органы внутренних дел, позвонив в дежурную часть полиции по телефону «112», «02», с сотового телефона «020» или «102» или сообщить участковому уполномоченному», — говорится в ней.