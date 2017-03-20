​Жители сургутского поселка пожаловались в ОНФ на тяжелую жизнь в балках

Жители сургутского поселка Лесной написали коллективную жалобу в ОНФ в Югре на тяжелые условия жизни в балках. Большинство из них живут в вагончиках без горячей воды и канализации более 40 лет. Однако несколько лет назад администрации муниципалитетов были лишены рычагов, чтобы решить их проблему.

«Еще в 2004 г. балки поселка были включены в программу по сносу ветхого жилья на 2005-2007 гг., но со ссылкой на закон №103-оз от 11 ноября 2005 г. Лесной был исключен из всех программ. Тогда, согласно новому Жилищному кодексу, временные поселки стали бесхозными, без статуса муниципального, государственного или частного жилья. Муниципалитет оказался не вправе предоставлять жилые помещения их жителям. На тот момент в Сургуте таких строений оказалось 1117», – пояснила жительница поселка Татьяна Голубева.

В региональном отделении ОНФ рассказали, что власти Сургута, пытаясь решить проблему ветхого жилья, разрешили приватизацию балков. Воспользовались возможностью половина жителей поселка. У остальных же появилась больше поводов для жалоб. «Строя дома, собственники поднимают земельные наделы, из-за чего подтапливаются низкие участки. Границы межевания не совпадают с бывшими границами времянок, потому новые заборы появляются прямо у вагончиков. В ущерб остальным перекрываются проходы и подъездные пути», – рассказала Голубева.

Фото: onf.ru

В 2011 году стараниями региональных властей была разработана целевая программа по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений. Сегодня в городе число балков сократилось, но жильцы 400 из них еще ждут очереди на снос. В рамках программы улучшения жилищных условий город ежегодно определяет территории с наихудшими условиями для проживания. Лесной в эту категорию не попал, потому жителям придется ждать до 2021 года.

«Но после вмешательства ОНФ в Югре власти города пообещали в индивидуальном порядке рассмотреть ситуацию каждой семьи, и наиболее нуждающимся предлагают квартиры в социальном арендном доме, который недавно открылся в Сургуте. Проживая в комфортных условиях, люди сохранят очередь на предоставление жилья. Эксперты ОНФ будут держать ситуацию на контроле», - рассказали в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.