​ГИБДД Сургута фиксирует ДТП с участием водителей, имеющих стаж менее двух лет

За два месяца в ГИБДД Сургута зарегистрировано 63 ДТП, в которых пострадало 74 человека. Из них 5 ДТП произошло по вине водителей, стаж вождения которых составляет менее 2-х лет. В данных ДТП пострадали пять человек.

22.01.2017 года в г. Сургуте на регулируемом перекресток пр. Ленина-ул. Университетская, водитель 1998 г.р., управляя а/м Фольксваген JETTA, не выдержал необходимую безопасную дистанцию до впереди остановившегося а/м и допустил столкновение с а/м Шкода Рапид под управлением 1984 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель а/м Шкода Рапид получил телесные повреждения.

28.01.2017 года в 15 часов 35 минут в г. Сургуте на ул. Аэрофлотская около дома № 20/1, водитель 1997 г.р., управляя а/м ВАЗ 211440 не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП, водитель ВАЗ 211440 получил телесные повреждения.

09.02.2017 года в 14 часов 40 минут в г. Сургуте на регулируемом участке ул. Островского, напротив дома № 21, водитель 1982 г.р., управляя автомобилем Форд Фокус, выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем KIA RIO г/н под управлением водителя 1992 г.р. В результате данного ДТП водитель автомобиля KIA RIO получил телесные повреждения.

20.02.2017 года в 08 часов 35 минут в г. Сургуте на ул. Югорский тракт напротив д. 28/1, водитель 1994 г.р. управляя т/с ЛАДА 211340, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода 1966 г.р. который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения т/с. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и на а/м СМП был доставлен в БУ СКТБ.

22.02.2017 г. в 15 часов 55 минут в г. Сургуте на прилегающей территории д. 26 ул. Крылова, водитель 1995 г.р., управляя а/м ВАЗ-21150 при движении задним ходом не убедился, что маневр будет безопасен для других участников дорожного движения и допустил наезд на пешехода 1984 г.р., который двигался справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате наезда пешеход 1984 г.р. получил телесные повреждения.