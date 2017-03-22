Публичная лекция врача Елены Дудиной об аллергии пройдет сегодня в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРе

Продолжаем цикл публичных лекций про здоровье в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРе.
Каждую среду в 18.30 ведущие окружные врачи высшей и первой категории рассказывают сургутянам о том, как сохранить здоровье на долгие годы. 22 марта пройдет открытая лекция от врача аллерголога-иммунолога первой категории Елены Дудиной «Аллергия — бич цивилизации. Проявления, лечение, профилактика».
Вход на лекцию открытый и бесплатный.
Эти страшные буквы ПМПК. Руководитель комиссии по работе с учащимися образовательных организаций Наталья Хоманько // ONLINE 14 апреля в 15:00