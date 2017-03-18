​Мэрия Сургута заказала 200 обложек на паспорт ручной работы

Администрация Сургута решила приобрести сувенирную продукцию ручной работы. На портале госзакупок появился аукцион, в котором мэрия самого крупного города Югры желает приобрести 200 обложек на паспорта. На каждой из них, как сообщается в документах, должна быть надпись «Паспорт сургутянина» и логотип города.

По условиям контракта, обложка, а для создания необходимо использовать натуральную кожу, должна быть прошита и покрыта составом, исключающим повреждения в ходе использования изделия. Еще одним условием является и то, что обложка должна быть в фирменной коробке.

Власти Сургута готовы на эту продукцию из местного бюджета потратить 100 тысяч рублей. Аукцион должен состояться в конце марта.