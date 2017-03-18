​В Сургуте открыли базу ОМОН

Открытие первой очереди базы ОМОН в Сургуте состоялось накануне, сообщает admhmao.ru: презентацию посетило руководство округа — губернатор Югры Наталья Комарова, а также командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Голлоев, начальник Управления Росгвардии по Югре полковник полиции Евгений Федоткин и глава Сургута Вадим Шувалов.

«В войсках есть такое понятие, как место постоянной дислокации. Сегодня это место обрело сургутское спецподразделение ОМОН, — обратился к собравшимся Игорь Голлоев. — Боевой путь отряда управления югорской Росгвардии начался в 1993 году. За 23 года своей истории отряд провел более полутора тысяч специальных операций как в регионе, так и за его пределами. 36 боевых командировок на Северный Кавказ, 210 бойцов отряда отмечены государственными наградами, 52 кавалера Ордена Мужества, из них девять награждены Орденом дважды. Перед Росгвардией ежедневно возникают новые задачи по обеспечению общественной безопасности, пресечение экстремизма и терроризма как в целом на территории Российской Федерации, Уральском федеральном округе, так и в субъектах РФ. Знаменательно и то, что данное мероприятие проходит в канун Дня войск национальной гвардии РФ».

Справка: Общая площадь территории базы составляет около пяти гектаров, на которых размещен административный корпус, контрольно-пропускной пункт, необходимое оборудование.

Напомним, что о необходимости размещения в Сургуте базы ОМОН стали говорить на уровне правительства округа в 2013 году — после сразу нескольких массовых инцидентов криминального толка. Указание о создании отряда мобильного назначения с базой дислокации в Сургуте было дано губернатором Югры Натальей Комаровой ввиду необходимости принятия дополнительных мер обеспечения «силового прикрытия крупнейшего муниципального образования региона и ворот Югры».

Однако, несмотря на то, что необходимость создания базы была очевидна всем, дело двигалось не столь быстро: сначала планировалось, что ОМОН поселится в городе уже в 2015-м, потом сроки сдвигались — не в последнюю очередь из-за того, что строительство не было завершено. Оно идет на улице Быстринской — в последний раз частный инвестор, который занимается этим проектом, обещал ввести объект в эксплуатацию в июле 2016-го года, но, судя по всему, не успел.

Ныне открытие все-таки состоялось: «Поздравляю югорских гвардейцев с получением нового дома, — сказала Наталья Комарова. — Запрос на создание подразделения ОМОН сформировали сургутяне. Министр внутренних дел с нашей поддержкой принял решение такое подразделение создать. Кстати, это было в 2013 году, в юбилейный год двадцатилетия окружного ОМОН. К следующему юбилею, в 2018 году югорские гвардейцы могут опираться на три мощных базы — в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте. Нет среди нас, югорчан, а нас один миллион шестьсот тысяч, ни одного человека, который бы не молился за вас, ваши успехи и здоровье».

«Я рад, что вы, уважаемые бойцы, получили достойное место, где можете готовится к несению своей боевой службы», — резюмировал глава города Вадим Шувалов.

После осмотра первой очереди присутствющие огласили планы на будущее. Так, работы по завершению второй очереди планируется принять к концу этого годп — будут обустроены гаражные боксы. На третьем этапе будет вестись строительство тира и вертолетной площадки.