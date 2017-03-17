​СМИ сообщили об увольнении начальника контрольного управления администрации Сургута

Начальник контрольного управления администрации Сургута Владимир Яремаченко покинул свой пост, сообщает ряд региональных СМИ со ссылкой на источник в городской мэрии. Приказ об увольнении подписан главой города Вадимом Шуваловым. С 20 марта руководить управлением будет советник главы города Владимир Токмянин.

Напомним, о грядущей отставке Яремаченко источники siapress.ru сообщили еще в начале февраля. Однако начальник контрольного управления в беседе с корреспондентами нашего издания яростно опровергал эту информацию: «Кем же ожидается моя отставка? Сам я не собираюсь никуда уходить. Существует трудовой договор, по которому я работаю, он не расторгнут».

За период формирования новой команды администрацию Сургута покинули заместители главы Сургута Александр Шатунов, Владимир Базаров, Олег Лапин, директор департамента городского хозяйства Вадим Кочетков, начальник управления по природопользованию и экологии Андрей Анохин, а также начальник правового управления Андрей Лазарев.