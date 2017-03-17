​Сургутскую чиновницу, задержанную при получении взятки, уволили из администрации в связи с утратой доверия

Из администрации Сургута в связи с утратой доверия уволили начальника отдела по учету и оформлению муниципального жилья. Увольнение стало результатом прокурорской проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции, сообщается на сайте окружного надзорного ведомства.

В пресс-релизе сказано, что чиновница вопреки своим должностным обязанностям не приняла меры по урегулированию возникшего конфликта интересов и не уведомила руководителя органа местного самоуправления о факте склонения её к совершению коррупционного правонарушения.

«Выяснилось, что чиновница незаконно перевела нежилое помещение в жилое и заключила дополнительное соглашение к договору социального найма муниципального жилого имущества, получив за совершение указанных действий денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей», - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас по этому факту расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).