​В Сургуте под суд пойдет бывший полицейский, которого обвиняют в избиении задержанных

В Сургуте под суд пойдет бывший сотрудник полиции, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств.

«9 августа и 10 августа 2016 года помощник оперативного дежурного ОП№2 УМВД России по Сургуту, находясь при исполнении должностных обязанностей, зашел в камеру для административно-задержанных и при отсутствии предусмотренных законом оснований нанёс четырём гражданам множественные удары руками и ногами по различным частям тела, а также применил специальные средства – электрошоковое устройство», - рассказали в пресс-службе прокуратуры округа.

Потерпевшим были причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.