​Дом пионеров сносить все-таки не будут: здание ждет масштабная реконструкция

Дом пионеров в Сургуте ждет масштабная реконструкция. К такому решение пришел попечительский совет старейшего в городе здания, заседания которого состоялось накануне. В мероприятие приняли участие глава города Вадим Шувалов, представители бизнеса, общественности и эксперты. «Решили сохранить первоначальный облик дома и найти инвестора для его реконструкции», - сообщил градоначальник об итогах заседания на своей личной странице в соцсети.

Подробности дискуссии и принятого решения озвучил в спецвыпуске «Особого мнения» на siapress.ru сургутский предприниматель Владимир Самборский. Он отметил, что спор был оживленным. Высказывались две противоположные точки зрения: снести старое здание и построить на его месте новодел «по образу и подобию». И вторая — оставить здание в том виде, который есть, изъяв бревна, которые необходимо. В итоге перевесили аргументы тех, кто выступает за реконструкцию Дома пионеров. По словам Владимира Самборского, учредитель компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук выделил на эти цели 30 млн рублей, а директор компании «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков готов взяться за реконструкцию.

Есть вероятность, что недостающую сумму для завершения работ предложат собрать сургутянам. Однако сегодня об этом говорить рано и официально такого заявления сделано не было.

Дискуссия вокруг Дома пионеров ведется уже несколько лет. В конце прошлого года сообщалось, что старейшее в городе здание спасти от сноса все-таки не удается. Как сообщали тогда в администрации Сургута, департаментом архитектуры и градостроительства и комитетом культуры и туризма, были проведены экспертные обследования здания. По их итогам совершенно внезапно выяснилось, что реконструкция, оказывается, невозможна: несущие конструкции совсем износились, и никакой ремонт им не поможет. Согласно постановлению администрации города, Дом Пионеров уже включен в перечень объектов, подлежащих сносу. Предполагалось, что на месте старого Дома пионеров появится точно такое же здание, которое будет выполнять роль творческого объединения.