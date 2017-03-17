​Седьмой СтерхФест открывается в Сургуте

Очередной, седьмой межрегиональный фестиваль современного искусства СтерхФест стартует в Сургуте 23 марта. Напомним, что он стал для города традиционно ежегодным с 2011 года, когда галерея современного искусства «Стерх» впервые пригласила в город нескольких художников со всей страны в рамках одного проекта.

«Творчество мастеров представляется в контексте общих российских арт-процессов. Кураторы выбирают для проектов искусство, которое растит зрителя, а не опускается до него», — объясняют организаторы концепцию фестиваля. Нынешний СтерхФест, как и несколько предыдущих, создается в содружестве с петербургским Музеем современного искусства Эрарта: куратор музея Владимир Назанский — частый гость в «Стерхе» — представит творчество нескольких художников. Первым из них станет Александр Косенков, который везет в город свой проект «Скоро лето». Кстати, о нем и об актуальности современного искусства в целом мы поговорим на онлайн-конференции siapress.ru 22 марта в 15 часов (свои вопросы и комментарии оставляйте здесь).

«Творчество Косенкова — это тот самый хемингуэевский «праздник, который всегда с тобой», это мир, постоянно выбрасывающий эндорфины, — комментируют в Эрарте. — Оптимистичную живопись на выставке «Скоро лето» в Сургуте дополнят свободные по исполнению и содержанию гуаши. Всего в экспозицию включено более сорока работ автора».

«Набережная лейтенанта Шмидта». Александр Косенков

«Превели». Александр Косенков

Помимо традиционно изобразительных форм, СтерхФест презентует и проекты лучшей современной музыки. Так, в музыкальном блоке фестиваля впервые примут участие ансамбли и дирижер Сургутской филармонии, которые будут играть произведения югорских композиторов. Этот проект поддержан Министерством культуры РФ (программа «Всероссийские филармонические сезоны»).

Напомним, что, несмотря на постоянную прописку в Сургуте, мероприятия феста представляли также в Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге и в других городах нашей страны.