​В Сургуте водитель на «Мазде СХ-5» протаранил две легковушки на светофоре // ФОТО

В Сургуте в три часа ночи перед регулируемым перекрестком улиц Аэрофлотская и Домостроителей произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры, аварию спровоцировал 35-летний водитель, управляющий автомобилем «Мазда СХ-5». Он врезался в стоящие в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора автомобилями «Фиат Добло» и «Тойота». В результате дорожно-транспортного происшествия водители «Мазды» и «Фиата» получили телесные повреждения и бригадой скорой помощи были доставлены в медучреждение.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе – один несовершеннолетний.