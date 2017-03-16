​В Сургуте зарегистрировано первое в округе коллекторское агентство

Сургутское ООО КА «Регион» получило право общаться с должниками. Организация первой в округе получила свидетельство о внесении сведений в реестр коллекторских агентств.

«Осуществлять деятельность по возврату задолженности могут только те организации, которые включены в государственный реестр, - напомнили в пресс-службе окружного управления ФСПС РФ. — Агентства, не вошедшие в государственный реестр, при осуществлении деятельности по возврату долгов будут привлекаться к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ. Максимальные штрафы для юридических лиц составляют 2 миллиона рублей, для физических лиц - до 500 тысяч рублей».

В управлении ФССП России по ХМАО-Югре действует «Горячая линия» для граждан, столкнувшихся с неправомерными действиями коллекторов. Звонить можно в будние дни с 8.30 до 17.00 по номеру 8(3467)35-20-13.