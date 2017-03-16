​В этом году в Сургуте из 58 дворов будут благоустроены 14

Сегодня директор департамента городского хозяйства Константин Карпеткин провел пресс-конференцию, посвященную итогам выполненных работ по благоустройству придомовых территорий за 2016 год.

Результаты 2016 года

В 2016 году по программе благоустройства администрацией города было отремонтировано 30 дворов, общая стоимость работ составила 98 млн рублей. Сумма состояла из 20 процентов средств собственников МКД, 40 – средства города и 40 – окружные деньги. «Проведены стандартные работы – это асфальтирование проездов, устройство пешеходных дорожек, устройство бордюрных камней. Все выполнено в полном объеме», - рассказал журналистам глава департамента Константин Карпеткин. Чиновник подчеркнул, что доволен такими результатами: «Учитывая, что в 2015 году не проводились вообще никакие работы, мы рады, что в 2016-м отремонтировали эти дворы». Также в прошлом году были установлены две спортивные площадки во дворах по адресу Мелик Карамова, 39 и Югорская, 1/2.

Планы на 2017 год

На текущий год на благоустройство придомовых территорий выделено 40 млн руб из городского бюджета. «Ждем информацию из округа, сколько они нам выделят на эти цели. Надеюсь, что также как и в прошлом году», - рассказал Карпеткин. На эти деньги, плюс средства собственников, планируется благоустроить 14 придомовых территорий. Всего же изъявили желание получить новый двор 54 дома. Чтобы отремонтировать «всех желающих» по словам Карпеткина, требуется 175 млн рублей.

Изменился порядок отбора «счастливчиков»: «Если раньше мы привязывались при выборе дворов к кадастровому учету МКД, то сейчас правила изменились. Будем ранжировать по критериям: готовность софинансировать работы, оценивать состояние территории, комплексность (например, если в предыдущих годах отремонтировали смежную территорию, соотетсвенно, подняли ее уровень и сход талых вод идет вниз, то соседняя территория тоже нуждается в ремонте). Также будем учитывать, есть ли рядом соцужредения, есть ли совет МКД и так далее», - пояснил глава ДГХ.

Для проведения оценки дворов-претендентов будет создана рабочая группа из специалистов ДГХ, дорожно-транспортной дирекции, УК и депутатов. Планируется, что ранжирование начнется 5 апреля.

На данный момент подать заявку на благоустройство придомовой территории можно на 2018 год, в текущем году прием уже закрыт.

Марафон благоустройства

Осенью прошлого года Минстрой совместно с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию сообщил, что разработает стандарты по благоустройству городских территорий. Бюджетные средства в размере 10 млрд рублей планируется отдать на прямые дотации лучших проектов по созданию общественных пространств в российских населенных пунктах. Глава Сургутского ДГХ дал пояснения по этому вопросу: «Этот год - переходный, так сказать, для разгона. Пока мы изменяем свои местные документы под федеральный порядок. Сейчас небольшой хаос, непонимание. Ведь все будет по-другому, благоустройсвто впредь будет разбито на два этапа: первый – минимальный перечень: проезд, пешеходные тротуары, освещение, установка урн. Это обязательно. Второе - дополнительные виды: озеленение, дополнительные парковочные места, детские игровые комплексы и тому подобное по желанию жителей».

Вывоз снега

С 9 по 13 марта сургутские полигоны принимали снег бесплатно. Итоги этой акции также были подведены на пресс-конференции: «Вывезли 26 тысяч кубов снега, хотя мы планировали, что будет больше – порядка 50 тысяч. Мы делали ставку на организации, которые пренебрегают вывозом снега. Но, как стало известно, эта акция больше привлекла УК» - рассказал Карпеткин. По словам главы ДГХ, акция должна была простимулировать частные предприятия вывозить снег, а не складывать его на дороги или городские территории: «Мы не можем на них воздействовать по другому, ведь доказать, что это их снег, сложно. Да, аренда транспорта и техники дорогая, но благодаря тому, что приемка была бесплатной, они могли сэкономить порядка 25 процентов от обычной суммы». Будет ли повтор акции пока не известно.