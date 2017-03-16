Бывший сургутский чиновник Андрей Анохин возглавил новое предприятие в Севастополе

Бывший руководитель управления экологии и природопользования администрации Сургута Андрей Анохин возглавит в Севастополе государственное бюджетное учреждение «Парки и скверы». Предприятие было создано на прошлой неделе, а начнет работу 1 апреля, пишет газета «Объектив».

Учреждение, руководить которым будет бывший главный эколог Сургута, обеспечит санитарную очистку и уход за зелеными насаждениями практически по всей территории города на площади порядка 300 га. Штат сотрудников составит 279 человек. Сейчас предприятие ищет работников, поскольку вакантными на сегодняшний день являются 100 мест.

Сейчас у нового севастопольского руководителя проходит знакомство с территориями, с которыми ему предстоит работать. «Мы объехали часть Гагаринского района, часть Нахимовского района для того, чтобы объективно оценить то состояние, в котором находятся передаваемые нам земельные участки, и для последующего определения трудовых вложений и материальных затрат», – рассказал он журналистам.

Андрей Анохин работал в администрации Сургута до 7 октября 2016 года. Он не скрывал, что переезжает в Севастополь, где в то время уже получил должность вице-губернатора города другой сургутский чиновник Владимир Базаров.

Кстати, главными результатами работы в экономической столице Югры Анохин называл увеличение количества парков и скверов в городе, планомерное озеленение улиц, частичную очистку дна саймовского водохранилища и решение прочих задач.