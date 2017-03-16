​В Сургуте капитальный ремонт в 2017 году ждет 69 многоэтажек

В 2017 году у Сургуте планируют провести капитальный ремонт в 69 многоквартирных домах. Потратить на них планируют порядка 954 млн. рублей. «В основном это средства собственников – те самые взносы на капитальный ремонт, которые оплачивают жители многоквартирных домов. Но также более 42 млн. рублей на капремонт сургутских домов будет выделено из бюджета округа. Еще порядка полутора миллионов рублей выделит автономный округ», - отметили в пресс-службе Югорского фонда капремонта.

Подрядчики уже определены, а в некоторых домах ремонт уже начался. Например, в скором времени планируют завершить капитальный ремонт фасадов домов по адресам Пушкина 18 и Республики 83. Кроме того будут сданы работы по капремонту инженерных сетей дома 11 по улице Бажова. Всего на капремонт этих трех домов в 2017 году планируется направить более 43 млн. рублей: более 20 млн. рублей на Бажова 11, более 14 млн. на Пушкина 18 и 8 млн. рублей на Республики 83.