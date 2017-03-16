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​«Порт» пригласит сургутян заглянуть в «Окна»

Персональная выставка Юрия Семенкова Windows стартует в сургутском культурном центре «Порт» 17 апреля в 19 часов.

Этот проект, нетрудно догадаться по названию, посвящен лицезрению окон разной формы — фотографии для него делались в разных уголках планеты. «Все снимки точно соответствуют четко заданным геометрическим пропорциям, однако каждый из них содержит свои уникальные детали, — добавляют организаторы. — Экспозиция решена в духе минимализма, но объединена четкой концепцией».

Помимо фотографий, также будет представлена пространственная инсталляция уже ставшая традиционной для проектов Семенкова и арт-группы «Прорубь», в которую он входит.

Напомним, ранее художник представлял схожий проект «Градографика», запечатлевший оригинальную архитектуру.


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Сегодня в 12:42, просмотров: 139, комментариев: 0


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