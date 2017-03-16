​Сургутский отдел ГИБДД подвел итоги мероприятия «Детское кресло»

С начала 2017 года произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей и подростков в возрасте до 16 лет, в 2-х из ДТП пострадали двое детей-пассажиров. С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, привлечения внимания общественности к данной проблеме, а также формирования у водителей транспортных средств устойчивых навыков дисциплинированного поведения на дороге, в течение текущей недели на территории Сургута проводится акция «Безопасные каникулы», в рамках которой 15 марта городской Госавтоинспекцией проводилось профилактическое мероприятие «Детское автокресло».

Маленькие пассажиры относятся к категории пассивных участников дорожного движения, поэтому автоинспекторы вновь напомнили водителям и родителям о том, что при перевозке в автотранспорте несовершеннолетних детей, необходимо заранее позаботиться об их безопасности. Экипажи ГИБДД Сургута осуществляли массовую проверку на предмет выявления со стороны водителей нарушений требования к перевозке несовершеннолетних пассажиров на маршрутах патрулирования вблизи дошкольных и образовательных организаций, а также больничных и торговых объектов.

По итогам профилактического мероприятия «Детское автокресло», сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 14 правонарушений при перевозке несовершеннолетних пассажиров в возрасте до 12 лет без детских удерживающих автоустройств.