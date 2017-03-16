​Прокуратура: Администрации природных заповедников в Югре не готовы к пожароопасному сезону

Природоохранная прокуратура Югры провела проверку готовности администраций государственных природных заповедников к пожароопасному сезону. В частности, проверки прошли в заповедниках «Малая Сосьва» и «Юганский», занимающих 870 тысяч гектар в границах Сургутского, Советского и Березовского районов.

«Установлено, что администрацией заповедника «Юганский» до настоящего времени не заключены контракты со специализированными организациями на авиапатрулирование и тушение лесных пожаров в границах особо охраняемой природной территории. Администрацией заповедника «Малая Сосьва» заключен контракт на авиационное патрулирование лесов в объеме, не позволяющем обеспечить надлежащую охрану лесов заповедника от пожаров на протяжении всего пожароопасного сезона 2017 года», - рассказали о результатах проверки в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Руководителям администраций заповедников прокуратурой объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона и указано на необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности в заповедниках.