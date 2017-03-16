​Пожарные Уральского федерального округа сразятся за звание лучшего в Сургуте

В Сургуте 23 и 24 марта пройдет заключительный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» УрФО в номинации «Лучший пожарный». В конкурсе примут участие сотрудники Федеральной противопожарной службы МЧС России субъектов Российской Федерации УрФО и сотрудники противопожарной службы субъектов или муниципальной пожарной охраны субъектов Российской Федерации УрФО, являющихся победителями, призерами региональных этапов конкурса.

Проводится конкурс в два этапа: на первом этапе проводится оценка теоретических знаний, во втором — участники конкурса покажут свои профессиональные навыки в выполнении практических заданий. По итогам конкурса специальное жюри определит победителей и призеров, которых наградят дипломами первой, второй и третьей степени, а также денежным поощрением.

Соревноваться конкурсанты будут на базе федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» в Сургуте.

Югру в финальном этапе конкурса профмастерства «Славим человека труда!» УрФО в номинации «Лучший пожарный» представят победители и призеры регионального этапа конкурса. В группе участников федеральной противопожарной службы: Александр Вахрушев, Петр Колесников и Александр Кононов из разных отрядов федеральной противопожарной службы по Югре. В группе участников противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: Павел Ахмедчин из пожарной команды поселка Усть-Юган, пожарной части филиала КУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району, Александр Мальцев из пожарной части поселка Юганская Обь, а также Иван Попов, представляющий пожарную часть поселка городского типа Пойковский.

Главный федеральный инспектор аппарата Полномочного представителя Президента РФ в УрФО Дмитрий Кузьменко высоко оценил шансы югорской команды на победу. Он отметил, что у югорских пожарных хорошая подготовка, среди них присутствуют члены сборной команды страны и мира, поэтому есть все основания верить, что они победят в своих номинациях. Также, по мнению Кузьменко, предстоящие соревнования в Сургуте станут зрелищным мероприятием. «Центр хорошо оснащен - там есть все условия для проверки теоретических знаний, аварийно-спасательных работ, а также спортивная дорожка с лестницами и окнами. Будет зрелищно и интересно», - приводят слова федерального инспектора на admhmao.ru.