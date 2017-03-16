​В Сургут возвращается «Курилка Гутенберга»

Проведение научно-популярных лекций стало для информационного агентства СИА-Пресс уже доброй традицией. После зимней спячки в Сургут возвращается проект «Курилка Гутенберга» . На этот раз мы даем двойной залп по научным мифам, заблуждениям и стереотипам.

В Главном корпусе Сургутского государственного университета, 25 марта в 16:00 в аудитории 202 состоятся две лекции из серии «Не могли». Кандидат биологических наук, антрополог, научный редактор портала Антропогенез.ру Станислав Дробышевский в своей лекции ««Эволюция человека: факты и вымысел» расскажет о последних достижениях антропологии, происхождении человека и где же пресловутое «недостающее звено». А создатель и редактор Антропогенез.ру, научный журналист Александр Соколов развенчает заблуждения о лемурийцах, атлантах, рептилоидов, строительстве пирамид, «шагающих» статуях с острова Пасхи и способностях наших предков в лекции «Мифические и реальные возможности древних людей».

пр. Ленина 1, главный корпус СурГУ, аудитория 202

25 марта в 16:00

Вход свободный