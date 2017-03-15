​Сразу два бывших главы Сургута отмечают сегодня юбилеи

Два бывших главы Сургута сегодня празднуют свои юбилеи: день рождения сегодня у Александра Сидорова и Леонида Рокецкого.

Нынешнему депутату Государственной Думы Александру Сидорову исполнилось 65 лет.

Александр Сидоров вырос в Сургуте и состоялся здесь в профессиональном плане. В 1996 году он стал первым избранным мэром города, которым руководил почти 20 лет. За вклад в развитие и становление экономической столицы Югры он награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», знаком «Отличник Миннефтегазстроя», знаком «Почетный строитель России», Орденом Почета.

В 2010 году Александр Сидоров назначен на должность уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, а в 2016-м был избран депутатом Госдумы РФ.

Читайте очерк об Александре Сидорове здесь.

Первый губернатор Тюменской области Леонид Рокецкий, который руководил регионом с 1997-го по 2001 год, отмечает 75-летие. В 1988 году он стал председателем сургутского горисполкома.

Сегодня он живет в Москве, но признается, что всегда гордился тем, что он — сибиряк.

«Я гордился, что сибиряк, что жена — сибирячка, что дети — сибиряки. Потом мы стали «крутыми», когда нефть дороже стала, когда мы не сибиряками стали, а югорчанами: «Это и в Сургуте, и по всей области. Тогда уже все забыли, откуда наши корни. Я считаю, это не совсем правильно. Мы привыкли, что мы сибиряки. А потом что-то начали стесняться этого слова. Ведь Югра — это не только берега Оби. Но это дело такое, это амбиции Филипенко. Я до сих пор это не понимаю. Одно дело — люди приезжие, им как будто все равно. Почему все дрожат от слова «Сибирь» — то ли от холода, то ли от страха, то ли от силы. Сейчас все расколото. Я мечтаю, что когда-нибудь все восстановится, и мы опять станем сибиряками».

Очерк о Леониде Рокецком читайте здесь.