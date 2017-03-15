​В Сургутском районе из незаконной продажи изъяли почти 100 литров пива

Сотрудники полиции выявили факт незаконной реализации алкогольных продуктов в магазине городского поселения Белый Яр по улице Островского. Собственник магазина продавал алкогольную продукцию в нестационарном торговом павильоне, который не внесён в единый государственный реестр права на недвижимое имущество и сделок с ним, чем нарушил правила розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из магазина изъято около 100 литров пива, а в отношении бизнесмена составлен административный протокол. Предпринимателю грозит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.