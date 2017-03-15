​Филиалы поликлиник могут появиться в новых микрорайонах Сургута

Накануне в ходе заседания постоянного комитета думы по социальной политике депутаты обсуждали стратегию развития медицинских учреждений в Сургуте. В ходе встречи перед парламентариями выступила главный врач сургутской городской клинической поликлиники №2 Марина Тараник, которая рассказала нехватке учреждений первичной медицинской помощи в городе.

«Если мы посмотрим на карту, то увидим, что в восточных районах города, где идет активная застройка, то увидим, что там нет объектов здравоохранения. В результате жители этой части города лишены медицинской помощи в непосредственной близости от дома и вынуждены ездить через весь город. Особенно это актуально для пациентов поликлиник № 1,2 и 4. Проблема усугубляется тем, что именно в восточных районах города происходит наибольший прирост детского населения, что выливается в увеличении нагрузки на педиатрические отделения.

Мы предлагаем решение в два этапа. Первое: создать филиалы поликлиник, врачебные офисы в новостройках во встроенных, пристроенных помещениях площадью до 1000 кв. м. Там может проходить первичный прием и сбор анализов. Это краткосрочное решение и вызовет трудности коллективов поликлиник. Это и изменение штатного расписания и сложности с логистикой.

Следующим шагом может стать строительство поликлиник в микрорайонах по концессии. Такой вариант уже опробован в других городах, например, в Новосибирске сейчас делают такой проект», - выступила Марина Тараник.

Парламентарии поддержали проект, а депутат Дмитрий Гуз в дополнении к этому предложил рассмотреть возможность выкупить здание по адресу улица Энергетиков 14 для нужд поликлиники № 3.

«Там уже есть готовый объект, который и строился как медицинский центр. Я предлагаю обсудить возможность выкупить его с участием чиновников, застройщиков и общественников. По предварительным подсчетам требуется 776 млн рублей. В этом здании можно будет разместить педиатрическое отделение. Это тоже может помочь в решении проблемы нехватки площадей», - предложил Дмитрий Гуз.

Однако председатель комитета по социальной политике Максим Слепов возразил, заявив, что вопрос покупки этого здания лежит в компетенции округа и сургутские депутаты не могут принимать такие решения.