Сургутяне выберут ГТО на спортивном празднике // ПРОГРАММА

Спортивным праздником «Я выбираю ГТО» отметят очередной выходной сругутские студенты. Соревнования по общей физической подготовке в командном и личном зачетах пройдут 19 марта с 11 до 15 часов в спорткомплексе «Дружба» на 50 лет ВЛКСМ, 9а. «На участие в спортивном празднике подали заявки пять команд (60 участников от 18 до 24 лет, относящиеся к VI ступени) из трех высших учебных заведений Сургута», — отмечают организаторы — центр тестирования по выполнению нормативов испытаний ВФСК ГТО.
Программа мероприятия
11.00 – Открытие спортивного праздника «Я выбираю ГТО»
11.05 – Приветственное слово депутата Думы Тюменской области Алексея Аносова
11.10 – Приветственное слово заместителя генерального директора ООО «Нефтесервис – НОРД» Кирилла Суслова
11.15 – Показательное выступление команды «Виктория», отделения гимнастики МБУ ЦФП «Надежда»
14.30 – Награждение участников спортивного праздника «Я выбираю ГТО»
14.50 – Закрытие спортивного праздника «Я выбираю ГТО»
Грузия: уроки перемен для России и Сургута. Особое мнение: Владимир Самборский и Дмитрий Щеглов // ONLINE 16 марта в 16:00