Сургутяне выберут ГТО на спортивном празднике // ПРОГРАММА

​Парень, рождённый для Сургута

А знаете, что более всего убеждало Александра Леонидовича в том, что тот или иной человек перестал ощущать себя временщиком в Сургуте? Когда люди с Большой земли стали привозить сюда на постоянное место жительства своих стареньких родителей…