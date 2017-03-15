Горожан приглашают послушать «Голоса Сургута». Концерт пройдет в четверг в 18.30 во второй детской школе искусств на Привокзальной.
Участие в нем примут солисты и вокальные ансамбли из четырех детских школ искусств и двух колледжей города.
В программе концерта прозвучат вокальные произведения зарубежных, русских и современных композиторов разных жанров: арии, песни, романсы.
Вход на мероприятие свободный.
Грузия тогда и сейчас. Особое мнение: Владимир Самборский и Дмитрий Щеглов // ONLINE 16 марта в 16:00