​Сургутяне смогут приобрести дешевые билеты «ЮТэйр» на перелет в Москву без привязки ко времени

Авиакомпания «ЮТэйр» распространила тарифную опцию «Открытый», которая позволяет совершать спонтанные путешествия и бизнес-поездки с 50-процентной скидкой, на 19 направлений своей маршрутной сети. «Тарифная опция гарантированно дешевле при условии, что пассажир не привязан ко времени вылета – заранее известна только дата. Маршрут-квитанцию с точной информацией о рейсе клиент получает по электронной почте до 12:00 за день до отправления», - пояснили в пресс-службе «ЮТэйр».

В рамках расширения тарифного предложения билеты эконом-класса без багажа и привязки ко времени по тарифной опции «Лайт Открытый» доступны при перелетах из Москвы в Сургут, Сочи, Белгород, Ереван, Грозный, Калининград, Краснодар, Самару, Казань, Санкт-Петербург, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Сыктывкар, Уфу и Ульяновск. Тариф также будет действовать по маршруту Сочи – Краснодар.

Кроме того, теперь перелеты без привязки ко времени доступны по тарифу «Стандарт». В данное предложение включен бесплатный провоз одного места багажа до 23 кг, а также возможность обменять билет менее чем за 24 часа до и после вылета с удержанием платы в размере 2000 рублей (30 евро). Пассажиры смогут приобрести билет за 2 и более суток до вылета и получить дополнительную скидку в размере 25 процентов при покупке билетов для детей.

Обе тарифные опции будут действовать и в обратных направлениях по сниженной до 50 процентов цене при покупке на сайте www.utair.ru.

Продажу авиабилетов за полцены, но без указания точного времени вылета, авиакомпания запустила в феврале. «Высокий интерес к недорогим билетам без фиксированного времени принес успех нашему пилотному проекту, запущенному в феврале. Именно поэтому теперь мы выводим новую тарифную опцию на 19 направлений своей маршрутной сети. «Открытый» поможет пассажирам нашей большой страны совершать более дешевые поездки в разные города, при этом подобная экономия никак не отразится на высоком уровне качества и безопасности полета», – приводят комментарий президента «ЮТэйр» – Пассажирские авиалинии» Алексея Будника на сайте компании.