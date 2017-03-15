​Сургутские власти попросили горожан выбрать между туалетом и пляжем

Сургутская администрация готовится к летнему благоустройству районов города. Однако на всех бюджета не хватит: пока что требуется выбрать один объект. В связи с этим на официальном портале администрации появилось голосование, в котором может принять участие любой желающий.

Предлагается два варианта: места массового отдыха у воды в парке «За Саймой» и у Черной речки (сюда входят приобретение и установка шезлонгов, зонтиков от солнца, раздевалок) или установка общественного туалета в парке «За Саймой» (приобретение автономных санитарно-бытовых блок модулей).

Напомним, что накануне уже было решено, что пляжи Сургуту все-таки нужны: в этом году в город, возможно, появится сразу две зоны для отдыха у воды. Об этом говорилось на одном из заседаний городского парламента: депутаты отметили интерес к этому проекту со стороны частных инвесторов, однако без участия бюджета дело обойтись, по всей видимости, не может. Пока что речь идет о пляжах без воды, поскольку водоемы в черте города не соответствуют санитарным нормам, купаться в них нельзя.

Необходимость приличного туалета «За Саймой» очевидна всем горожанам, кто бывал в парке. Вопрос не раз поднимался в местных СМИ, но до сих пор отхожее место в парке выглядит вот так:

Фото Веры Куликовой

Заходить туда рискуют немногие.

Голосование по теме будет идти до 18 марта.