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​Сургутские власти попросили горожан выбрать между туалетом и пляжем

Голосование за благоустройство объектов в парке «За Саймой» идет на сайте администрации

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Сургутская администрация готовится к летнему благоустройству районов города. Однако на всех бюджета не хватит: пока что требуется выбрать один объект. В связи с этим на официальном портале администрации появилось голосование, в котором может принять участие любой желающий.

Предлагается два варианта: места массового отдыха у воды в парке «За Саймой» и у Черной речки (сюда входят приобретение и установка шезлонгов, зонтиков от солнца, раздевалок) или установка общественного туалета в парке «За Саймой» (приобретение автономных санитарно-бытовых блок модулей).

Напомним, что накануне уже было решено, что пляжи Сургуту все-таки нужны: в этом году в город, возможно, появится сразу две зоны для отдыха у воды. Об этом говорилось на одном из заседаний городского парламента: депутаты отметили интерес к этому проекту со стороны частных инвесторов, однако без участия бюджета дело обойтись, по всей видимости, не может. Пока что речь идет о пляжах без воды, поскольку водоемы в черте города не соответствуют санитарным нормам, купаться в них нельзя.

Необходимость приличного туалета «За Саймой» очевидна всем горожанам, кто бывал в парке. Вопрос не раз поднимался в местных СМИ, но до сих пор отхожее место в парке выглядит вот так:

Фото Веры Куликовой

Заходить туда рискуют немногие.

Голосование по теме будет идти до 18 марта.


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Сегодня в 11:24, просмотров: 385, комментариев: 8


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Комментарии:
Net
не нравится
Сегодня в 11:35
Мда. Интересный выбор))) Исходя из того, что переодеться можно в машине или спрятавшись за полотенце, да и полежать можно на своем личном "коврике", победил туалет)
~Ariadna~
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Сегодня в 11:46
позорище.
Богдевич
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Сегодня в 11:49
Почему предлагают выбрать они, а стыдно мне? Абсурдность ситуации в том, что администрация нормального города не стала бы озвучивать, что в парке — месте общественного отдыха — за столько лет так и не появился туалет. Тихонечко бы построили его и закрыли тему. Благо, сейчас вариантов таких конструкций масса. Забила в поисковике, сразу нашла отличный вариант: мужской и женский модульный туалет с автономной канализацией всего за 280 тысяч рублей.
Но сургутяне, конечно, люди суровые. В парках не облегчаются... в туалетах. Они еще помнят времена, когда по городу на вездеходах ездили (а кто не помнит, может на страницу к главе города заглянуть), а туалетов не было ни то, чтобы в каждой комнате общаги, но и ни у каждого барака общественный стоял.
Швондер
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Сегодня в 12:25
Я щитаю - гениально!
Иного сложно предположить было. Не ударили так сказать лицом. Браво!!!!
Iriska
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Сегодня в 13:13
Лежу на пляжУ и думаю: "Где б отлить?", или облегчаюсь в туалетном модуле и мечтаю о шезлонге с зонтиком. М-да... "Вы будете чай с сахаром, тогда руки мойте без мыла", вроде десятилетия минули, а подход тот же.
Где посмотреть дизайн блок-модулей? Это такие голубенькие домики-вонючки как на Авроре летом ставят около шатров с шашлыками или чёт другое? Туалеты - это не роскошь, а тот обязательный минимум благоустройства, который должен был появиться в парке до (или даже вместо)забора и дизайнерского освещения. Не уверена, что нужны шезлонги с зонтиками на севером пляже. Дно почистите от всякого бетонно-арматурно-заржавевшего хлама, постепенность углубления отсыпьте, чтобы все нырцы выплывали обратно; берег облагородьте, чтобы спуск к воде обеспечить безопасный. Взрослые ладно, детей ведь водить начнут, для них условия должны быть. И да, если пляж выиграет, то туалет на пляже предусмотрен или это в следующее голосование внесут?
agelinko
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Сегодня в 13:20
Ох и смешно, ребята! Почему нельзя и то и другое?!
Я за туалет. Хотя Саймовских яжематерей, которые своих дитяток везде садят, это не спасет.
Саша Алексеев
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Сегодня в 13:39
Смех и грех, администрация троллит горожан, не иначе.
На территорию парка следует запустить коммерсантов, которые мгновенно организуют и лежаки, и туалеты, и сопутствующие товары. Платно, разумеется. Причем будут вынуждены, в отличие от казенных структур, содержать свое хозяйство в постоянном тонусе, иначе прогорят.
А светлые городские головы я бы вообще от всяческих забот и мыслей освободил бы, глядя на такие вот плоды их умственной деятельности. Пусть тихонечко себе в кабинетиках сидят, жить не мешают.
Швондер
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Сегодня в 13:45
А, походу, данный постулат - спасение всего. Пусть сидят в Кремле и не мешают. Чем не рецепт?

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