​В Сургутском районе столкнулись два УАЗа: пострадали четыре человека // ФОТО

Во вторник, 14 марта, около 16.20 в Сургутском районе на на 25 километре автодороги «Нижнесортымский – Северный» столкнулись два «УАЗа Патриота». Один из внедорожников, которым управлял 21-летний водитель, выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. В результате 37-летний водитель второго автомобиля и его пассажиры 37 и 32 лет получили травмы различной степени тяжести, пострадал также 30-летний пассажир «УАЗа», выехавшего на встречку.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки, по данным ГИБДД Югры, на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых десять человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе два несовершеннолетних.