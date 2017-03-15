​Детская писательница Мария Бершадская встретится с сургутянами 26 марта

В Сургут едет детская писательница Мария Бершадская: 26 марта в 12 часов она приглашает на творческую встречу в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина.

«Известность Марии принесла серия книг «Большая маленькая девочка», которую автор представит читателям библиотеки, — отмечают представители библиотеки. — Первая книга серии «История первая. Как приручить город» вышла в издательстве «КомпасГид» в 2013 году и сразу же стала лучшей книгой года по версии журнала «Папмамбук». Истории про семилетнюю девочку Женю ростом «с самого высокого баскетболиста, а если и выше, то ненамного – ладошки на две и мама встаёт на табуретку, чтобы её причесать», завоевали любовь не только детей, но и взрослых. На сегодняшний день написано 12 историй, в которых описан год жизни «большой маленькой девочки». Год один, а событий в нем предостаточно. Каждая из двенадцати книг соответствует одному месяцу из жизни Жени — перед нами энциклопедия хорошо знакомых детям проблем и переживаний».

На встрече можно будет поговорить не только о литературе, но и о детской психологии и отношениях с собственными чадами: «У вас есть возможность узнать, как научиться разговаривать с детьми на сложные темы, избежать назидательности и помочь ребенку найти «свою» книгу, которая научит его любить читать», — говорят организаторы.

Вход на встречу свободный. Напомним, Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина находится на Республики, 78/1. Встреча будет проходить на шестом этаже.