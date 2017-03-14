​База ОМОН в Сургуте откроется 17 марта

Первая очередь базы ОМОН в Сургуте будет открыта 17 марта: на торжественную церемонию прибудет губернатор Югры Наталья Комарова, а также командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Игорь Голлоев.

Об этом siapress.ru сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии, отметив, что это первый визит в Сургут для военного руководства. По такому случаю Игорь Голлоев проведет в городе несколько дней.

Напомним, что о необходимости размещения в Сургуте базы ОМОН стали говорить на уровне правительства округа в 2013 году — после сразу нескольких массовых инцидентов криминального толка. Указание о создании отряда мобильного назначения с базой дислокации в Сургуте было дано губернатором Югры Натальей Комаровой ввиду необходимости принятия дополнительных мер обеспечения «силового прикрытия крупнейшего муниципального образования региона и ворот Югры».

Однако, несмотря на то, что необходимость создания базы была очевидна всем, дело двигалось не столь быстро: сначала планировалось, что ОМОН поселится в городе уже в 2015-м, потом сроки сдвигались — не в последнюю очередь из-за того, что строительство не было завершено. Оно идет на улице Быстринской — в последний раз частный инвестор, который занимается этим проектом, обещал ввести объект в эксплуатацию в июле 2016-го года, но, судя по всему, не успел.