​В двойном убийстве на дачах в Сургутском районе, подозревают соседа погибшего

В убийстве двух человек, совершенном вечером 11 марта на территории СОТ «Вихрь» Сургутского района, подозревают соседа погибшего мужчины. По версии следствия, преступление он совершил на почве личных неприязненных отношений. Хозяина дачи и его гостью злоумышленник расстрелял из обреза.

«Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Югре возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство двух лиц, незаконное хранение оружия). В настоящее время обвиняемый задержан. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела поставлено на контроль», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В понедельник сургутский телеканал СТВ сообщил об убийстве директора сургутского агентства недвижимости «Дом» Андрея Виноградова и сотрудницы «Сургутнефтегаза» Анны Ивановой, которая приехала к нему в гости с семье. По данным телеканала, пострадавших могло быть больше: едва не пострадал ребенок, с него пулей сбило шапку, отец успел спрятать его, перекинув за снегоход.