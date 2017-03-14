​Сургутские полицейские задержали подозреваемых в краже

Накануне в дежурную часть УМВД России поступило сообщение от мужчины 1979 года рождения о краже.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства сотрудники полиции выясняли что, в вечернее время 13 марта потерпевший гражданин отправился в кафе, где познакомился с компанией парней и распивал с ними спиртные напитки. После чего пригласил их к себе домой для продолжения вечеринки. Как оказалось, после изрядно выпитого алкоголя мужчина уснул, а на утро обнаружил пропажу телевизора, планшетного компьютера, наручных часов и золотого перстня на общую сумму порядка 105 тысяч рублей.

Благодаря грамотно организованному комплексу оперативно-разыскных мероприятий сургутские полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступления мужчин 1995 и 1996 года рождения, которые признались в содеянном и вернули похищенное.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.