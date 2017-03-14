​СМИ: В Сургутском районе убиты директор агентства недвижимости и сотрудница «Сургутнефтегаза»

В пятницу, 11 марта, на территории дачного кооператива «Вихрь» в Сургутском районе совершено убийство двух человек, сообщает СТВ. По данным телекомпании, погибшие - директор сургутского агентства недвижимости «Дом» Андрей Виноградов и сотрудница «Сургутнефтегаза» Анна Иванова.

По предварительным данным, Анна Иванова с мужем и ребенком по приглашению Виноградова приехали в загородный дом и обнаружили мужчину уже застреленным. После чего неизвестный открыл по ним стрельбу. Анна Иванова была ранена и погибла на месте. Едва не пострадал также ребенок, с него пулей сбило шапку. Отец успел спрятать его, перекинув за снегоход.

Официальных данных о происшествии пока нет. Однако сообщается, что подозреваемый в преступлении задержан.

Отметим, в сводке происшествий УМВД РФ по Югре за минувшие пятницу и выходные значится одно раскрытое убийство.