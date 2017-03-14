​Пожарный надзор провел уроки безопасности в школах Сургутского района // ФОТО

Пожарные Сургутского района рассказывают школьникам о безопасности: в учебных учреждениях района проходят специальные уроки, которые организованы сотрудниками пожарного надзора совместно с представителями МКУ Сургутского района «Новое поколение».

«Сегодня урок безопасности прошел с воспитанниками МКУ «КМЦ «Резерв» в п.г.т. Федоровский Сургутского района, — отмечают в пресс-службе пожарного надзора. — На занятии сотрудники МЧС рассказали о правилах поведения в чрезвычайной ситуации, объяснили как, пользоваться планами эвакуаций и огнетушителями, а так же напомнили как правильно эвакуироваться из здания».

Беседуют, кстати, не только со школьниками: руководителям школ пожарные дают практические указания по обеспечению пожарной безопасности.