​Все отравившиеся курительными смесями в Сургуте выписаны из больницы

Все семь человек, отравившихся в Сургуте курительными смесями (об этом мы сообщали здесь), находятся в удовлетворительном состоянии и находятся по домам. Об этом siapress.ru сообщили в пресс-службе Сургутской окружной клинической больницы.

Ранее в нее были привезены все семь пострадавших с диагнозом «токсическое действие неизвестного психотропного вещества». Двое от госпитализации отказались. Пятеро были отправлены в больницу. «После комплекса лечебно-диагностических мероприятий пациенты в удовлетворительном состоянии были выписаны», — отметила пресс-секретарь Сургутской ОКБ Регина Чагина, особо подчеркнув: в данное время в больнице нет ни одного отравившегося курительными смесями.

По факту инцидента назначена прокурорская проверка. Напомним, что в 2014 году по стране прокатилась волна отравлений спайсами — тогда без смертей (в том числе в Сургуте) не обошлось.