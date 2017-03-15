Сегодня в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРЕ пройдет публичная лекция пульмонолога Эллы Ильиной

Грядет сезон простуд: начинается весна. Мы представляем открытую бесплатную лекцию от врача-пульмонолога высшей категории, к.м.н., доцента, профессора Эллы Ильиной.
Готовы ли в к сезону простуд и как определить характер кашля многоликого — от ОРВИ до аллергии? Эти и другие вопросы получат ответы на лекции в среду, 15 марта, в 18:30 в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРе на бульваре Свободы, 1.
Вход свободный. 6+
Справки — по телефону 66-53-25
Грузия: уроки перемен для России и Сургута. Особое мнение: Владимир Самборский и Дмитрий Щеглов // ONLINE 16 марта в 16:00