​В Сургуте задержан молодой человек с крупной партией «синтетики»

В Сургуте в подъезде одного из домов на улице Московская задержан 23-летний молодой человек, у которого в кармане куртки обнаружены и изъято два свертка, внутри каждого из которых находилось вещество синтетического происхождения. Общая масса изъятого составила более 485 граммов. Известно, что мужчина приехал в город из ближнего зарубежья с целью сбыта наркотических средств. Ранее он в поле зрения полицейских не попадал, сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В конце февраля в Сургуте у дома на улице 30 лет Победы задержан 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, у которого в ходе личного досмотра в спортивной сумке были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом, пластиковая чаша, электронные весы. Согласно экспертному заключению изъятое является синтетическим наркотиком общей массой более 407 граммов. Также в одном из садово-огороднических товариществ стражи порядка задержали 30-летнего мужчину, у которого при личном досмотре обнаружены и изъяты 10 спичечных коробков с синтетическими наркотиком общей массой около 40 граммов. Общая масса изъятых наркотических веществ составила более 450 граммов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», санкция данной статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок до 20 лет. Злоумышленники задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.

Отметим, что сегодня прокуратура города начала проверку по факту отравления семерых сургутян курительными смесями.