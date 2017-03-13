​Память спортсмена Павла Малаховского в Сургуте почтят очередным турниром по боксу

Сургут встретит апрель боксом: в городе пройдет XI Всероссийский турнир класса «А», памяти мастера спорта СССР, основателя бокса в Сургуте Павла Малаховского.

Как обычно, турнир, на котором отдельные спортсмены получат звание Мастера спорта России, базируется в СОК «Энергетик»: все соревнования с 5 по 9 апреля будут проходить там.

«Цели и задачи турнира: популяризация спорта и здорового образа жизни в автономном округе и Сургуте, привлечения молодежи к занятиям боксом, и выполнением норматива «Мастер спорта России» и увековечение памяти основателя бокса первого тренера П.С.Малаховского, — прокомментировали организаторы — представители Федерации бокса Сургута. — Воспитание внутреннего патриотического духа в рядах подрастающего поколения. Нравственное воспитание детей и молодежи».

Ожидается, что в нынешних соревнованиях будут участвовать от 80 до 100 спортсменов, за четыре дня состязаний организаторы ждут более трех тысяч зрителей — бокс в Сургуте пользуется популярностью. Среди спортсменов — сильнейшие боксеры России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.