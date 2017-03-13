​Официально: курительными смесями в Сургуте отравились семь человек

В субботу, 11 марта, за медицинской помощью в Сургуте обратились семь человек, употребивших курительные смеси. По данному факту началась прокурорская проверка.

«Прокуратурой округа дано поручение прокурору Сургута провести соответствующую проверку на поднадзорной территории, в рамках которой принять полный комплекс мер, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, и дать оценку законности и эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. Уточняется также, что по факту произошедшего органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Напомним, в 2014 году по России прокатилась волна отравлений синтетическими наркотиками. Тогда в Сургуте пострадали 134 человека, трое — умерли.