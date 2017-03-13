Департамент по недропользованию ХМАО сообщил о досрочном прекращении пользования участками недр местного значения ОАО «Сургутнефтегаз». Речь идет о Северо-Мытаяхинском лицензионном участке, где компания вела добычу подземных вод для технологического обеспечения водой объектов промышленности. Уточняется, что «Сургутнефтегаз» самостоятельно заявился на отзыв лицензии, так как работы на данном участке прекращены, пишет «Правда УрФО».
«Сургутнефтегаз» лишили права пользования участками недр местного значения в Сургутском районе
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