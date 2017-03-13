​В Сургуте вынесли приговор двум гражданам Украины: они признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков

В Сургуте вынесли приговор двум гражданам Украины, которых признали виновными в покушении на сбыт наркотиков. Наркосбытчиков приговорили к наказанию в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы каждому. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

В суде было установлено, что в августе 2016 года подсудимые с целью незаконного распространения наркотических средств синтетического производства в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно хранили синтетические наркотические средства общим весом более 400 грамм. Часть наркотического средства они хранили при себе в карманах одежды, а также по месту своего проживания, а оставшуюся часть поместили в «тайники-закладки», приготовив их к последующему сбыту. Однако сбыть наркотики им не удалось, так как они были задержаны сотрудниками полиции.