​К-Информ сообщило о десятке отравившихся спайсами в Сургуте

Сургутское агентство криминальных К-Информ сообщило о десятке отравившихся спайсами в городе. По данным агентства, сургутяне с симптомами отравления синтетическими наркотиками были госпитализированы накануне, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. Кроме того, в машине во дворе дома № 31 на улице Бажова был обнаружен труп 28-летнего мужчины. «В руках у него находилась курительная трубка. Предположительно, в салоне авто он мог употребить синтетические смеси. Причиной смерти, вероятнее всего, стала острая сердечная недостаточность», - сообщил с места происшествия корреспондент К-Информ.

Официальной информации о новой волне отравлений синтетическими наркотиками нет. Напомним, в 2014 году в Сургуте, по официальным данным, отравились спайсами 134 человека, трое из них умерли. Тогда отравления синтетическими наркотиками были зарегистрированы в восьми регионах страны. Общее количество отравившихся превысило 700 человек.