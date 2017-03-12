​В Сургутском районе после жалоб жителей на черный дым возбуждено административное дело

Росприроднадзор по ХМАО-Югре возбудил дело об административном правонарушении в отношении ООО «Утилитсервис» по факту несоблюдения природоохранного законодательства, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ (Нарушение правил охраны атмосферного воздуха). По даным ведомства, у компании отсутствует разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Проверка была проведена после обращения экоактивистов, которые направили в надзорные органы жалобу от жителей поселка Белый Яр Сургутского района о выбросе «черного дыма» в атмосферный воздух инсинератором производства ЗАО ТД «Турмалин».

«Нами был зафиксирован дым черного цвета, выходящий из дымоходной трубы инсинератора, что может свидетельствовать о неправильной эксплуатации этой установки и приводить к превышению ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Мы обратились в надзорные органы для проверки соответствия деятельности объекта санитарным нормам и правилам, а также требованиям при эксплуатации указанного вида инсинератора (сжигание производится при необходимой температуре и т.д.) и наличия санитарно-защитной зоны предприятия», - прокомментировал ситуацию председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.