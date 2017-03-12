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​В Сургуте задержали подозреваемую в хранении наркотиков

В Сургуте сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению перевозчиков и сбытчиков наркотических средств, перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотиков. В ходе мероприятия около одного из домов по улице Щепеткина была задержана 34-летняя женщина, в кармане куртки у которой была обнаружена пачка от сигарет, в которой были спрятаны пять пакетиков, внутри каждого из которых находилось вещество синтетического происхождения. Общая масса изъятого составила около 30 граммов.

«В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Сургуту.


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Сегодня в 11:05, просмотров: 353, комментариев: 0


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