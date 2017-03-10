​В администрации Сургутского района сменится пресс-секретарь

Пресс-секретарь администрации Сургутского района Светлана Делова ушла со своего поста: об этом она рассказала корреспонденту siapress.ru в телефонном разговоре. «Я забрала документы после испытательного срока», — отметила она.

Напомним, что на Энгельса, 10, Делова пришла из аппарата городской думы — соответственно, бывший пресс-секретарь района Татьяна Дворникова стала пресс-секретарем городского парламента.

Интересно, что днем ранее непосредственный руководитель Деловой — глава администрации района Андрей Трубецкой отрицал увольнение сотрудницы: «Мне об этом ничего не известно, сегодня она работала», — заявил он в разговоре с корреспондентом siapress.ru.

Заметим, что накануне пресс-секретаря поменяла и сургутская администрация: Екатерина Швидкая покинула пост руководителя управления информационной политики. Она рассказала siapress.ru, что уходит в одно из СМИ. Само же управление будет реорганизовано в более крупное управление по связям с общественностью и СМИ. Подтвержденной информации о преемниках пресс-секретарей сразу двух муниципалитетов пока нет.