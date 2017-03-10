​Больше 26 гектаров лесного фонда будут переданы под строительство комплекса по переработке газового конденсата в Сургутском районе

Семь участков земель лесного фонда будут переведены в земли промышленности, энергетики и транспорта в Югре, сообщается на admhmao.ru. Перевод согласован на сегодняшнем заседании правительства округа, прошедшего под председательством губернатора Натальи Комаровой.

Часть земельных участков будет использовано под строительство новых дорог, другая – под инвестиционные проекты, в том числе крупные. В частности, запланирован перевод земельного участка площадью свыше 26 гектаров под реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству нового комплекса по переработке газового конденсата в Сургутском районе.